2020/09/09 | 11:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مصرف الرافدين يطلق سلفة 5 رواتب لمنتسبي الداخلية

منذ 22 ساعة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 23 ساعة

إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل في مركز كمرك ام قصر الشمالي

منذ يومين

تحذير..



الهواتف الذكية تؤثر سلبا على ذاكرة الإنسان

منذ 3 أيام

هل تشكل تقنية “بلوتوث” خطرا على الهواتف

منذ 3 أيام

إصابة لاعب المنتخب الإسباني بكورونا

منذ 4 أيام

مجلس النواب بعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 5 أيام

أبرز مواصفات هاتف سامسونغ المنافس الجديد

منذ 5 أيام

هاتف ذكي قادر على تغيير لونه بضغطة زر

منذ 6 أيام

سامسونغ تعلن رسميا عن أحدث حواسبها اللوحية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على نقل جثامين ضحايا كورونا إلى مقبرة وادي السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على نقل جثامين ضحايا كورونا إلى مقبرة وادي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).