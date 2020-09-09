الخلية تعلن تفاصيل اشتباك دام مع عصابة مخدرات

2020/09/09 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ===========تستمر قوات فرقة الرد السريع في واجبها في محافظة ميسان بفرض الأمن وأنفاذ القانون،حيث داهمت، صباح اليوم.قوة من الفرقة وكر لعصابة تهريب المخدرات في قضاء قلعة صالح وتعرضت القوة الى اطلاق نار مباشر مِن قبل افراد هذه العصابة، وقد حصل اشتباك مباشر استطاعت خلاله قوة الرد السريع مِن قتل احد افراد العصابة وجرح آخر والقاء القبض على متهمين اثنين، كما أسفر الأشتباك عن استشهد ضابط برتبة نقيب مِن الرد السريع، ومازالت المهمة مستمرة في محافظة ميسان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.——————————9 أيلول 2020

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