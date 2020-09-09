حكومة كردستان تسمح بزيارة السجناء ضمن الفتح الجزئي لإجراءات الإغلاق

2020/09/09 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت زارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان، الأربعاء، (09 أيلول، 2020)، السماح بزيارة النزلاء في السجون من قبل ذويهم بشكل مباشر.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت السماح بزيارة النزلاء في السجون من قبل ذويهم بشكل مباشر بشرط ان لا يزيد عدد الزائرين عن ثلاثة اشخاص لكل نزيل، بعد نحو ستة اشهر من منع الزيارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا".

واضاف البيان أنه "انه وفق التعليمات فان بإمكان 100 نزيل استقبال ذويهم على ان لا يزيد عدد الزائرين عن ثلاثة زائرين لكل نزيل"، مشددا على "ضرورة التزامهم بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامات وقفازات اليد".

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