وزيرا التخطيط والهجرة يصلان الى نينوى

2020/09/09 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصل وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، ووزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق، الى محافظة نينوى، بهدف الاطلاع على واقع مخيمات وقرى النازحين في المحافظة".وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الزيارة تاتي في اطار الجهود الحكومية، لتوفير افضل الظروف للعوائل النازحة، ووضع خطة متكاملة لعودة النازحين الطوعية الآمنة الى مناطقهم التي نزحوا منها./انتهى9

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