المانيا تؤكد دعمها الاقتصادي والزراعي والصحي للعراق

2020/09/09 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ريحان حنا ايوب، ان المانيا اكدت دعمها الاقتصادي والزراعي والصحي للعراق.وقالت ايوب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "لجنة الصداقة العراقية-الالمانية النيابية ، عقدت اجتماعا مع السفير الالماني في العراق ديل بحضور عدد من اعضائها، لمناقشة اهم القضايا بين البلدين وتفعيل التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما".



واكدت ايوب ان "الاجتماع ناقش آلية تفعيل دور عمل لجان الصداقة بين البلدين بما يكفل مصلحة العراق والتعاون البرلماني بينهما في جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصحية"، مشيرة الى ان "التواصل المشترك بيننا على المستوى البرلماني هو من اجل تبادل الخبرات وتقديم مقترحات وافكار مثمرة لصالح البلاد".



من جانبه، اكد السفير الالماني في العراق ديل حرص بلاده "على تقديم الدعم اللازم للعراق، كذلك عن مدى استعداده لتفعيل عمل لجان الصداقة بين البلدين"، موضحا ان "العمل المشترك بين السفارة والبرلمان هو لتعزيز دور النواب وتفعيل عمل لجنتهم التي تسعى لمصلحة العراق"./انتهى10

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