بالوثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد

2020/09/09 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء تحديد الـ13 من شهر أيلول الحال موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس”.

وأشارت إلى أن ذلك “من أجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر”، مؤكدة “ضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي”

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