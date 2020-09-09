لصرف مكافأة نهاية الخدمة .. امانة مجلس الوزراء توجه كتابا الى هيأة التقاعد

2020/09/09 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا إلى هيأة التقاعد الوطنية ، دعت فيه إلى إعلامها رأي الهيأة بما جاء في كتاب النائب “جواد الساعدي” بصدد صرف مكافأة نهاية الخدمة”.

وكان الساعدي قد طالب رئيس مجلس الوزراء بازالة الحيف عن شريحة المتقاعدين وتخفيف معاناتهم من خلال صرف مكافئة نهاية الخدمة التي تعتبر استحقاقاً مدخراً عن سنوات الخدمة الوظيفية.

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