بالصور.. ريال مدريد يكشف عن القميص الثالث للموسم الجديد

2020/09/09 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف نادي ريال مدريد الإسباني، القميص الثالث للموسم 2020-21 بشكل رسمي.





ونشر ريال مدريد بيانًا، قال فيه، إن تصميم القميص الثالث، يرتبط بجذور مدينة مدريد وتقاليدها.

ويستوحي النادي لوني القميص؛ الأسود والرمادي، من لوحات السيراميك التي تزين المدينة.

كذلك يزدان القميص ياللون الوردي (Spring Pink) في الشعار، اسم الراعي، وفي خطوط أديداس الثلاثة.

وظهر الثلاثي: سيرجيو راموس، ومارسيلو، وكريم بنزيما، في صور تقديم القميص الثالث لريال مدريد.

وكما هو الحال في الأطقم الأخرى هذا الموسم، يتميز بتقنية heat.rdy-keep cool المبتكرة، للحفاظ على برودة اللاعبين خلال المباريات.

ويستعد ريال مدريد لبدء موسم الحفاظ على الدوري الإسباني، حيث تنطلق الليغا يوم 11 سبتمبر الجاري.

يتم تأجيل مباراة ريال مدريد بالجولة الأولى، بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا، على أن يبدأ بمباراة الجولة الثانية أمام مضيفه، ريال سوسيداد.

محمد

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