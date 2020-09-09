بعد أمريكا.. ألمانيا تعتزم خفض عدد قواتها في العراق

2020/09/09 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} تعتزم الحكومة الالمانية، خفض عدد قواتها في العراق.





وقالت وكالة الانباء الالمانية ان "الحكومة الألمانية تعتزم خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي فقط".

وفي ذات الصدد قال مسؤول في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن، اليوم الأربعاء، تخفيضاً إضافياً في عدد القوات الامريكية في العراق.

كما سيعلن ترامب وفقاً للمسؤول خلال الأيام المقبلة تخفيضاً أيضاً في عدد القوات الامريكية في أفغانستان.

وكان ترامب أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارة الأخير الى واشنطن الشهر الماضي سعي الولايات المتحدة لخفض عديد القوات الامريكية في العراق والتزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي في غضون 3 سنوات.

محمد

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