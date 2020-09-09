2020/09/09 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس”.وأكد البيان على ضرورة “الأخذ بمراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُحدد الـ13 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُحدد الـ13 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).