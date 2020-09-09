دراسة فرنسية تكشف عن عارض جديد للإصابة بكورونا!

2020/09/09 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

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اجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دراسة فرنسية نشرت مؤخرا، عن أن ألم البطن قد يشير أيضا إلى الإصابة بكوفيد-19 وبذلك يكون أحد الأعراض التي كانت مجهولة في السابق.

وحذر خبراء من أن آلام البطن قد تكون أيضا أحد أعراض العدوى بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق، فقد أظهرت دراسة أن آلام البطن والجهاز الهضمي قد تكون عرضا غير نمطيا لعدوى كورونا، وذلك بعد إدخال ثلاثة مرضى إلى غرفة الطوارئ في "مونبلييه" بفرنسا نتيجة معاناتهم من آلام حادة في البطن، ليكشف الفحص لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت حالة من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية أيضا الاشتباه في أن ألم البطن الحاد يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من ان آلام البطن لا تعد من الاعراض الشائعة لكورونا، إلا أن ممرضا يبلغ من العمر 37 عاما في "كوينزلاند" كان قد عانى من آلام البطن الحادة، فاشتبه بإصابته بكورونا، الأمر الذي أثبت لاحقا عبر نتائج الفحوصات الإيجابية.

ر.إ

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