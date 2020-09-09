ابل تخسر في يوم واحد 140 مليار دولار من قيمتها السوقية

2020/09/09 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادخسرت شركة "ابل" العملاقة، أمس الثلاثاء 140 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة 6.%، في ظل تراجع حاد للأسهم الأميركية تحت ضغوط تزايد عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا، ليصل إجمالي الهبوط في مؤشر ناسداك نحو 11% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء الماضي.

وحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية فقد فر المستثمرون من كبار المتعاملين الذين كانوا غذوا ارتفاعاً تاريخياً استمر خمسة أشهر، قبل أن يغلق مؤشر ناسداك نهاية جلسات أمس بتراجع 4.8% تحت تأثير أسوأ هزيمة عانتها شركة تيسلا للسيارات الكهربائية في تاريخها، إذ وصل إجمالي هبوطها 34% في سبتمبر.

وفي وصفها لحالة الرعب التي اجتاحت الأسواق الأميركية وأحدثت هذه المجزرة الحقيقية في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا، قالت بلومبيرغ: إن كبار المتعاملين فروا مرعوبين إلى ما يعتقدون أنه ملاذات آمنة، وكانت النتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة وتعزيز الدولار وانخفاض الذهب.

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