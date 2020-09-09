2020/09/09 | 12:46 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020 | 12:22 مساءً | عدد القراءات : 21

بالوثيقة التربية تحدد موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2020 - 2021

بغداد/..أعلنت وزارة التربية ، تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ، وذلك من أجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس ، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي" .انتهى4

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