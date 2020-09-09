البنك المركزي يوجه شركات الدفع الإلكتروني بسحب “الوكالات” من بعض الوكلاء

2020/09/09 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء توجيهاً لشركات الدفع الإلكتروني بخصوص الوكالات الممنوحة لوكلاء.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “وجه شركات الدفع الإلكتروني المجازة بسحب الوكالة الممنوحة للوكلاء اللّذين ليس لديهم حركة أو نشاطات دفع رواتب ومستحقات المتقاعدين وخلال مدة (6) أشهر من تاريخ الترخيص”.

وأضاف البنك أنه “وبخلاف ذلك سيتّخذ البنك إجراءاتٍ عقابية بحقّ الشركة المانحة للوكالة”.

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