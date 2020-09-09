المفوضية: 26 مليون ناخب سيشارك في الانتخابات المقبلة

2020/09/09 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة والتهيئة لإجرائها، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدد الناخبين المشمولين بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكدت المفوضية في بيان أن ستة وعشرين مليون ناخب سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة في عموم محافظات البلاد، مبينة أن أعداد الناخبين ازدادت بعد شمول مواليد عام ألفين واثنين في الانتخابات، كما سيتم إضافة مواليد عام الفين وثلاثة على اعتبار أن الانتخابات ستتم في العام المقبل وبالتالي ارتفعت أعداد الناخبين لنحو ستة وعشرين مليون ناخب.

وأشار البيان إلى أن إجراء العملية الانتخابية يجب أن يرتكز على قانون انتخابات عادل وتوفير التخصيصات المالية واعتماد البطاقة البايومترية.

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