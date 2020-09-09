2020/09/09 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي ، ان قانون الانتخابات جاهز للتطبيق بعد تحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، مبينا انه لا رجعة عن قانون الانتخابات الحالي.وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “قانون الانتخابات تم التصويت على كل فقراته ولم يبق منه الا تحديد عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : قانون الانتخابات جاهز للتطبيق بعد تحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : قانون الانتخابات جاهز للتطبيق بعد تحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).