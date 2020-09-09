بابل تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

2020/09/09 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء، (9 أيلول، 2020)، تسجيل حالة وفاة واحدة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و137 حالة شفاء خلال يوم واحد".

واضاف البيان أن "الدائرة سجلت أيضا حالة وفاة واحدة لمصاب بالفيروس"، مبينة أن "الاصابات التراكمية في المحافظة بلغت 11519، فيما بلغت إجمالي حالات الشفاء 10131".

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