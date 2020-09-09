وزير الداخلية يترأس اجتماعا أمنيا في قيادة شرطة ميسان

2020/09/09 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / ترأس وزير الداخلية "عثمان الغانمي" اجتماعا امنيا في مقر قيادة شرطة ميسان بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن "عبد الامير الشمري" وقائد شرطة ميسان العميد "عبد الخضر الساعدي" تم خله بحث الانشطة الامنية لاقسام الشرطة و معوقات العمل.واكد الوزير خلال الاجتماع اهمية الارتقاء بالعمل الامني وبما يسهم بتحقيق الاستقرار بالمحافظة./انتهى

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