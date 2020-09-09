2020/09/09 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اصيب جندي في انفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية عسكرية في منطقة ام القطن جنوب بهرز جنوب بعقوبة ما اسفر عن اصابة جندي .واضاف قوة عسكرية تعزيزية بدات بعملية تفتيش في محيط موقع الحادث ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة جندي في انفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة جندي في انفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).