وزارة العمل في الاقليم تقرر السماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر بعد ستة اشهر من المنع

2020/09/09 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان ، السماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر .وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان نتائج الاجتماعات واللقاءات المثمرة لوفد المفوضية العليا لحقوق الانسان مع مسؤولي اقليم كردستان خلال اليومين الماضيين، تمخضت عن قرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم، بالسماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر ، مشترطة ان لايزيد عدد الزائرين عن ثلاثة اشخاص لكل نزيل ، .واضاف ان ذلك ياتي بعد نحو ستة اشهر من منع الزيارات تحسبا" لتفشي فيروس كورونا./انتهى9

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