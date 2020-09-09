هاشتاغ.. إستمرار المطالبات العراقيةبخروج القوات الأجنبية

2020/09/09 | 13:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج القوات الاميركية من العراق، هو موضوع مهم وحساس وحتمي بالنسبة للعراقيين.الموضوع يشهد جدلا بين الوقت والاخر، لاسيما بعد كلام الرئيس الاميركي دونا...

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