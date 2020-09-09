2020/09/09 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، باستئناف الدوم الرسمي بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبل أزمة الجائحة في العراق. ونص قرار صادر عن رئيس المجلس فائق زيدان حصل "ناس" على نسخة منه، (9 ايلول 2020)، "إلحاقا بكتابنا المرقم (۰۲۰/مكتب/۲۰۲۰) المؤرخ ۲۰۲۰/۹/۱ وبالنظر إلى الحاجة الماسة الدوام كافة منتسبي مجلس القضاء الأعلى تقرر إعادة الدوام الرسمي إلى ماكان عليه قبل جائحة کورونا واعتباراً من ۲۰۲۰/۹/۱۳".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’نظراً للحاجة الماسة’.. قرار جديد حول دوام الموظفين في مجلس القضاء الأعلى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’نظراً للحاجة الماسة’.. قرار جديد حول دوام الموظفين في مجلس القضاء الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).