ديالى تعلن تسجيل 132 حالة اصابة جديدة بكورونا بينها 4 للكوادر الصحية

2020/09/09 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل132حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ530مسحة جديدة تبين بان 132 منها موجبة اي مصابة بينها 4 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” 32حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 7786حالة فيما حالات الشفاء بلغت 6957وحالات الوفاة 184حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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