2020/09/09 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (09 أيلول 2020)، إعادة الدوام الرسمي، في المحاكم إلى ما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا في عموم العراق.

وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر إلى الحاجة الماسة لدوام كافة منتسبي مجلس القضاء الأعلى، تقرر إعادة الدوام الرسمي إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا واعتباراً من 13/ أيلول/ 2020".

ورغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في عموم العراق، بدأت البلاد، بتقليل قيود الإغلاق، بعد رفع الحظر الشامل والابقاء على الجزئي، وفتح المطارات أمام السفر، والبدء بفتح عدد من المنافذ الحدودية أمام عمليات التبادل التجاري جزئياً.

بعد ذلك، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في وقت سابق، زيادة نسبة الدوام الرسمي الى 50% واعادة فتح المطاعم بشروط تشدد على التعقيم والتعفير المستمر والتباعد الاجتماعي، واستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. مجلس القضاء الأعلى يعيد الدوام في المحاكم إلى ما كان عليه قبل كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. مجلس القضاء الأعلى يعيد الدوام في المحاكم إلى ما كان عليه قبل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).