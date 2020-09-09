السوداني: القضاء حدد الـ13 من ايلول موعدا للمرافعة واصدار القرار بالتظلم في قضية شركات الهاتف

2020/09/09 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن النائب محمد شياع السوداني، ان القضاء حدد الـ13 من ايلول الحالي موعدا للمرافعة واصدار القرار بالتظلم في قضية تجديد عقود شركات الهاتف.وقال السوداني في تغريدة على "تويتر"، "حضرنا المرافعة الخاصة اليوم الأربعاء، وقدمنا لائحةً جوابيةً تفصيليةً معززةً بالوثائق والأسانيد القانونية رداً على تظلم رئاسة مجلس الوزراء".واضاف ان "القاضي حددَ يوم الـ13 من ايلول الحالي، موعداً للمرافعة ولإصدار القرار"، مشيرا الى ان "القضاء العراقي هو الفيصل‬ العدل"./انتهى10

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