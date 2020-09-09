2020/09/09 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد بحوزتها 3 كغم من الكريستال و200 حبة مخدرة.وقالت الوكالة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ومداهمة أحد الدور السكنية في منطقة الزعفرانية ببغداد وإلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود".واضافت انه "تم ضبط (٣) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة و (٢٠٠) حبة مخدرة ومسدسين واطلاقات بندقية ومخزنيين ومواد أخرى تستخدم للتعاطي بحوزة المعتقلين"، مشيرة الى انه "تم تسليم المواد المضبوطة مع المتهمين الى الجهات المختصة "./انتهى10

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