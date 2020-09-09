قريبا.. افتتاح قنصلية أرمينيا في اربيل

2020/09/09 | 14:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل والسفير الارميني في العراق

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