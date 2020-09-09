القاء القبض على عنصرين ارهابيين في مُحافظة كركوك

2020/09/09 | 14:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله اليوم الاربعاء ، عن القاء القبض عنصرين ارهابيين في مُحافظة كركوك فجر اليوم “.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، يواصل الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب ولليوم الثالث على التوالي، عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعـش الإرهابية، وقد تمكن أبطال الجهاز من القاء القبض عنصرين ارهابيين في مُحافظة كركوك فجر اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

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