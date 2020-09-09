تحرير فتيات أيزيديات عراقيات في دولة عربية غير متوقعة

2020/09/09 | 14:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني مسؤول في حكومة أنصار الله بصنعاء، الاربعاء، عن تمكنقوات الجيش اليمني التابعه له من تحرير عدد من مختطفاتالإيزيديات والسورياتمن قبضة تنظيميالقاعدة وداعش الارهابيين في مديرية يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن.





وبحسب المصدر فإن عدد الفتيات اللائي تم تحريرهن بلغ أكثر من 20 فتاة (عراقية و سورية ) كنمختطفات لدى عناصر تنظيمي القاعدة وداعش بمديرية يكلا غداة سقوط معسكر التنظيم في محافظةالبيضاء بيد مقاتلي الجيش .

و لم يفصح المصدر عن تفاصيل أكثر عن مصيرالفتيات بعد تحريرهن من قبضة تنظيمي القاعدةوداعش، مكتفيا بقوله انهن الآن في حوزة الجهات المختصة وسيتم الكشف عنهن في الزمان والمكانالمناسبين وفق تعبيره .

يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014، اجتاح تنظيم “داعش” الإرهابي، قضاء سنجار، فيمحافظة نينوى والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباءوالأبناء والنساء من كبار السن والشباب، والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح، والرميبالرصاص، ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سباياوجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتىللصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

علي الربيعي

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