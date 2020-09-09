طلب نيابي بالحديث باللغة الكردية في البرلمان وتوفير الترجمة

2020/09/09 | 14:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني مريوان نادر، بالحديث باللغة الكردية داخل مجلس النواب بوجود ترجمة فورية.واوضح النائب مريوان نادر في تصريح صحفي، انه "رفع في 3 تموز المنصرم طلبا الى رئاسة مجلس النواب، للحديث باللغة الكردية كونها لغة رسمية وفق الدستور، مؤكدا ضرورة تطبيق ذلك خلال الدورة الحالية".واضاف، ان "اللغة الكردية لغة رسمية لكن هناك تجاهل لها في خطابات الوزارات ولوحاتها، لافتا الى ان الكرد شركاء في الدولة، ويجب ضم اللغة الكردية الى جميع الخطابات والتحدث بها داخل مجلس النواب.وأشار نادر الى "وجود طلبات خجولة سابقة للنواب بشأن الحديث باللغة الكردية، لكن هذه المرة، وجد ترحيبا من بعض النواب لضرورة تعلم اللغة الكردية، ومعارضة قسم آخر منه،" مشيرا الى انه "لن يتراجع عن طلبه وسيتحدث بلغته الام في جلسات مجلس النواب المقبلة".واكد مخاطبته رئاسة مجلس النوب بتوفير أجهزة الترجمة الفورية من الكردية الى العربية داخل المجلس.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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