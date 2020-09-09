رسول: جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابيين اثنين في كركوك

2020/09/09 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اعتقال عنصرين في تنظيم داعش الإرهابي في كركوك.

وأكد رسول في بيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تواصل ولليوم الثالث على التوالي، عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعـش الإرهابية، مشيرا إلى تمكنهم من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في محافظة كركوك واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهما.

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