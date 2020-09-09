ذوو الشهداء والجرحى يطالبون بإطلاق رواتبهم المتوقفة من قبل هيئة التقاعد

2020/09/09 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم عدد من ذوي الشهداء والجرحى في محافظة الانبار وقفة احتجاجية أمام دائرة تقاعد الانبار للمطالبة بإطلاق رواتبهم المتوقفة من قبل هيئة التقاعد.

ودعا المحتجون رئيس الوزراء والبرلمان الى التدخل في إطلاق رواتبهم، موضحين ان أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة معاملة متوقفة دون معرفة الأسباب.فيما شكا آخرون من ضيق العيش وانقطاع السبل في المحافظة وارتفاع معدلات البطالة.

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