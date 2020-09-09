2020/09/09 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الأربعاء، استقرارا نسبيا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 123,500 دينار.

وفيما يلي سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، اليوم، (9 أيلول 2020)

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,80 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,66 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,94 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1928,64$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,65 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركـي = 36,62 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار في مستوى مرتفع امام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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