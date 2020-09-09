بالوثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس

2020/09/09 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

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شعار وزارة التربية

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حددت وزارة التربية، الأربعاء، يوم الـ13 من أيلول الجاري موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان اليوم، 9 أيلول 2020، انه تم تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي، موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وذلك من أجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.

وأضاف البيان ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كوردستان، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري، موعدا لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس.

ودعا البيان إلى الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي.

ر.إ

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