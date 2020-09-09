2020/09/09 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف اليوم الاربعاء ، ان” عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة تلقي القبض على ٣٤ مطلوب حسب مذكرات إلقاء القبض”.

وقال مدنف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في الصفحة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة تلقي القبض على ٣٤ مطلوب حسب مذكرات إلقاء القبض”.

وأكد قائد العمليات أن القوات الأمنية صادرت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة الغير مرخصة في أغلب القواطع التي شهدت عمليات الدهم والتفتيش لحصر السلاح بيد الدولة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات “الوعد الصادق” تلقي القبض على 34مطلوب في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات “الوعد الصادق” تلقي القبض على 34مطلوب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).