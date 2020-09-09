,زير الداخلية يصل ميسان للاشراف على عمليات ضبط الأمن

2020/09/09 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي الى مدينة العمارة مركز محافظة ميسان،اليوم، لمتابعة عمليات ضبط الامن التي انطلقت في المحافظة.وترأس الغانمي فور وصوله اجتماعا امنيا في مقر قيادة شرطة المحافظة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وقائد الشرطة العميد عبد الخضر الساعدي ومدراء الشعب والاقسام وذكر بيان عن قيادة […]

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