البورصة تنهي جلسة الاربعاء باللون الاخضر

2020/09/09 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانهت البورصة تداولات الاربعاء باللون الاخضر بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 0.09%.

ساهمت 6 أسهم بإرتفاع المؤشر، تقدمها أسهم فندق بابل بـ 8.33% وأسهم المعمورة العقاریة بـ 4.97%.

فيما إنخفضت قيمة أسهم تسع شركات تقدمها أسهم مصرف بابل بـ11.11% وأسهم مصرف الخلیج بـ7.14%.

وشهدت الجلسة تداول 2,6 مليار سهم بقيمة 2,5 مليار دينار.

وباع المستثمرون الأجانب 48 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار.

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