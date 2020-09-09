مجلس الوزراء يوافق على نقل جثامين ضحايا كورونا إلى المقابر

2020/09/09 | 14:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت على مراعاة الجوانب الشرعية (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على طلبات نقل طلبات نقل جثامين المتوفين جراء جائحة فايروس كورونا.

وقالت الأمانة في وثيقة، اطلع "ألترا عراق" على نسخة منها، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) قررت في جلستها السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر، الموافقة على طلبات نقل جثامين المتوفين جراء جائحة فايروس كورونا، بإشراف لجان صحية مختصة على وفق جدول زمني تحدده وزارة الصحة بالتنسيق بينها والمحافظة المعنية، مع مراعاة التعليمات الصحية والجوانب الشرعية".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في العراق 269 ألفًا في الموقف الوبائي الذي صدر في 8 أيلول/سبتمبر.

وسمحت وزارة الصحة في تموز/يوليو الماضي، لذوي المتوفين بفيروس كورونا بدفنهم في أي مقبرة يختارونها وبالطريقة المعهودة في دفن بقية الموتى.

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