الغانمي يؤكد أهمية ضبط السلاح المنفلت وحفظ الأمن والقانون في ميسان

2020/09/09 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، أهمية ضبط السلاح المنفلت وحفظ الأمن والقانون في محافظة ميسان.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزير تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الغانمي عقد اجتماعاً في مقر قيادة شرطة ميسان، مع عدد من القادة الأمنيين ومحافظ ميسان علي دواي وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من المواضيع في مقدمتها الشأن الأمني وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين".

وأكد الغانمي ، حسب البيان ، أهمية العمل على حفظ الأمن والقانون، وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مؤكداً على دور العشائر في التعاون مع القوات الأمنية وحفظ الأمن".

واضاف انه"يجب ضبط السلاح المنفلت وتفعيل دور مراكز الشرطة،فضلا عن متابعة مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".

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