محلل سياسي مصري: فرنسا تنفذ مؤامرة صهيونية غربية ضد حزب الله والحشد الشعبي

2020/09/09 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر المحلل السياسي والناشط الاعلامي المصري، إلهام المليجي، الأربعاء، ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان والعراق، تشكل حلقة من مؤامرة صهيونية غربية جديدة ضد جبهة المقاومة في المنطقة.وقال المليجي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “زيارة الرئيس الفرنسي تندرج في إطار خطط جديدة للعالم بعد جائحة كورونا”.واضاف: “يحاول الأوروبيون حاليا استعادة نفوذهم القديم في المنطقة بكل الوسائل والاساليب الممكنة، ومن وجهة نظري فان جولة ماكرون في المراحل الأولى من تحركاتها في المنطقة وفي سياق استعادة مكانة فرنسا وبالطبع وفق النهج الصهيوني الأميركي”.واعتبر “وعود ماكرون بتقديم مساعدات للبنان والعراق، تأتي في اطار محاولة فرنسا استعادة نفوذها في المنطقة”، مبينا أن “ماكرون لوح بسيفه اللامع في لبنان، ووعد بتقديم المساعدة المالية لهذا البلد، بدءًا باتفاق مع البنك الدولي، ولا تنتهي بمؤتمر المانحين الذي سيعقد في فرنسا في نهاية العام الجاري، وذلك فيما حذر المسؤول الفرنسي الأول من فرض عقوبات مالية على معظم الزعماء اللبنانيين الفاسدين”.



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