استشهاد ضابط من الرد السريع بعد ملاحقة مطلوبين في ميسان

2020/09/09 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..أكد مصدر أمني مطلع استشهاد ضابط من قوات الرد السريع في ميسان أثناء الواجب المصدر الذي فضل عدم كشف هويته قال أن النقيب منتظر الموسوي من قوات الرد السريع استشهد بعد عملية قامت بها قوات الرد السريع صباح اليوم لملاحقة مطلوبين في قضاء قلعة صالح مشيراً إلى أن العملية ادت الى استشهاد ضابط […]

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