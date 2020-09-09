البرلمان الكويتي يعقد جلسة “سرية” للنظر في الحالة المالية للدولة

2020/09/09 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة، في جلسة سرية؛ وذلك بناء على طلب الحكومة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن الغانم، قوله إنه “بناء على المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة”.وتنص المادة (150) من الدستور الكويتي، على أن “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة، مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد، خلال جلسة أمس، أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 945 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار أميركي)؛ نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأكد عبد الصمد، أن التخفيض لن يطال حقوق الموظفين أو الدعم أوالمنافع الاجتماعية، في ميزانية 2020-2021، والتي بدأت في الأول من نيسان/أبريل الماضي.



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