اتحاد كتاب المغرب.الحلقة٩ - حميد المصباحي

2020/09/09 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_المصباحي المؤتمر 19 لاتحاد كتاب المغرب_الحلقة ٩-;-__________________________ماذا بعد، أي أفق نرسم كمسار ، نريده مختلفا عما حدث، وكيف يتصور المثقفون الديمقراطية وبأية طريقة تترسخ، بعيدا عن الحلول المقترحة لحل أزمة عدم الاحتكام لما هو ديكقراطي؟؟؟؟؟1_الاحتكام للقوانين____________لم يعد من المعقول سن أعراف جديدة بحكم عدم القدرة على عقد المؤتمرات، بما يعنيه ذلك من سلطة فائضة مستمرة إل ......





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