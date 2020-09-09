لغز الأجسام الطائرة المجهولة الهوية Ovnis وإمكانية السفر بين المجرات والنجوم - جواد بشارة

2020/09/09 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية Ovnis.



تسمى أيضًا بالإنجليزية UFOS: هي الأجسام الطائرة أو المحلقة غير المحددة.



UFOS و Ovnis هي على أي حال أفضل من الاسم الحالي "الصحون الطائرة" حيث اتضح أن هذه الطائرات الغامضة ليس لها بالضرورة شكل قرص أو طبق.



موجود أم غير موجود؟ هذا السؤال مزعج للغاية حيث بدأت الخدمات البحثية الرسمية للغاية في الاهتمام بهذه الأطباق الطائرة الشهيرة، والتي لم تؤخذ على محمل الجد حتى وقت ......





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