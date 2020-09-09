واشنطن- باريس: تكامل أم تناقض في لبنان؟

2020/09/09 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة وفرنسا تتشاطران نفس الهدف في لبنان كما قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي؛ وإلى حدود قصوى، حيث أن "العمل كالمعتاد لم يعُد مقبولاً" بعد الآن برأي الطرفين.فمطالب الشعب اللبناني بـ"التغيير الحقيقي"، وبـ "حكومة تقوم بإصلاحات كبيرة"، يجب أن تتحقق.

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