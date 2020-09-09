2020/09/09 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نصار الحاج

ناقشت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية ،اليوم الأربعاء، مع وزير الاتصالات عدداً من الملفات من بينها إطلاق الرخصة الرابعة.

وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة ضيَّفت وزير الاتصالات، إذ تمت مناقشة قضايا مهمة عدة ، تتعلق بعمل الوزارة، وتطوير قطاع الاتصالات، وملف الانترنت، والرخصة الرابعة والجهود التي تبذلها الوزارة بهذا الجانب، وموضوع بوابات النفاذ وأهميته للبلاد ودراسة كل العطاءات التي تقدمها الشركات من أجل تحقيق الشفافية في هذا الموضوع".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع وزير الاتصالات على استمرارية الجلسات واللقاءات بين الجانبين، من أجل تذليل العقبات الموجودة".

وأشار إلى أن "اللجنة ستتابع وتراقب وتدقق كل المعطيات في ما يخدم قطاع الاتصالات، ويجب أن يكون مصدراً حيوياً يرفد ميزانية الدولة بعد النفط، وهذا يحتاج إلى التهيئة والعمل على البنى التحتية، من أجل أن تكون الخدمات كبيرةً ومهمةً تتناسب مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات النيابية تناقش الرخصة الرابعة وملف الانترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات النيابية تناقش الرخصة الرابعة وملف الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).