2020/09/09 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، جهوزية قوات الداخلية واستعدادها لضبط الأمن في ميسان، مؤكدا أهمية ذلك.وناقش الغانمي مع محافظ ميسان علي دواي العديد من المواضيع المهمة الخاصة بأمن واستقرار المحافظة ، اثناء زيارته لمدينة العمارة برفقة رئيس اركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعدد من القادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يؤكد جهوزية قوات الداخلية لضبط الأمن في ميسان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يؤكد جهوزية قوات الداخلية لضبط الأمن في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).