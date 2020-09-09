انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

2020/09/09 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف عن المخاطرة، والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت العملة التركية مستوى متدنيا عند 7.4920 ليرة للدولار.

وبذلك تكون قد وصلت خسائر العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21%، وبذلك صنفت ضمن أسوأ العملات أداء في العالم. انتهى25س

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