2020/09/09 | 15:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية: 80% من إصابات كورونا ذات أعراض خفيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/09 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: 80% من إصابات كورونا ذات أعراض خفيفة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: 80% من إصابات كورونا ذات أعراض خفيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).