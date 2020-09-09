القوات العراقية تقبض على عنصرين من

2020/09/09 | 15:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاربعاء، القبض على عنصرين في تنظيم "داعش" بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب...

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